الملك سلمان: التمادي الإيراني يأتي نتيجة عدم اتخاذ موقف حاسم من تصرفاته

شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على ضرورة التحرك الدولي لمواجهة التهديد الذي يمثله النظام الإيراني لأمن المنطقة، لكنه أكد على أن يد السعودية ستظل دائماً ممدودة للسلام.

وقال الملك سلمان في كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الخليجية الطارئة التي دعا إليها لمناقشة التدخلات الإيرانية وتم إفتتاحها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه أنشطة إيران التخريبية وتهديدها للأمن والسلم والدوليين، مشيراً إلى ضرورة «استخدام كافة الوسائل لوقف تدخل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعايته للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم، والتوقف عن تهديدِ حرية الملاحة في المضائق الدولية». وأضاف أن «عدم اتخاذ موقف تجاه أنشطة إيران التخريبية قادها للتمادي الذي نراه اليوم».

وتابع قائلاً: «نطالبُ المجتمعَ الدولي بتحملِ مسؤولياتهِ إزاءَ ما تُشَكلهُ الممارساتُ الإيرانية ورعايتها للأنشطةِ الإرهابيةِ في المنطقةِ والعالم، من تهديدٍ للأمنِ والسلمِ الدوليين، واستخدام كافةِ الوسائلِ لردعِ هذا النظامِ، والحدِ من نزعتهِ التوسعية.»

كما ترأس خادم الحرمين خادم الحرمين الشريفين القمة العربية الطارئة في قصر الصفة بمكة المكرمة، وأكد أن تحديات استثنائية تُهددُ الأمنَ العربي في الوقت الحالي، مع تشديده على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية المملكة العربية السعودية الأولى، وقال «في الوقت الذي تَبْقَى فيهِ القضيةُ الفلسطينيةُ قَضِيتنا الأولى إلى أن ينالَ الشعبُ الفلسطيني حُقوقَه المسلوبة وإقامةُ دولته المستقلةِ وعاصمتها القدسُ الشرقية وفقاً للقرارات الدوليةِ ذات الصلةِ والمبادرةِ العربيةِ للسلام. فإننا نواجه اليومَ تهديداً لأمننا العربي يتمثلُ في العملياتِ التخريبيةِ التي استهدفت سفناً تجاريةً بالقربِ من المياه الإقليميةِ لدولةِ الاماراتِ العربيةِ المتحدة واستهدفت أيضاً محطتي ضخ للنفطِ في المملكة العربية السعودية من قبلِ مليشياتٍ إرهابيةٍ مدعومة من إيران. وهو أمرٌ ليس بالجديدِ على تجاوزِ النظامِ الإيراني المستمر للقوانينِ والمواثيقِ الدولية، وتهديدِ أمنِ واستقرارِ دُولناَ والتدخلِ في شؤونها».

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وأكد الملك سلمان أن النظام الإيراني يعمل على تقويض الأمن العربي، قائلاً «بالرغمِ من مكائدِ النظام الإيراني وأعمالهِ الإرهابيةِ التي يمارسها مباشرةً أو من خلالِ وكلائه بهدفِ تقويضِ الأمنِ العربي ومسيرةِ التنميةِ في بلادِنا العربية إلا أن دولنا وشعوبَنا استطاعت بحمدِ الله أن تواجه هذه المكائدَ وتحقق تقدماً في مساراتها التنمويةِ والاقتصاديةِ وتحافظُ على الأمنِ العربي».

ولفت خادم الحرمين إلى أن النظام الإيراني يستمر في انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن التمادي الإيراني يأتي نتيجة عدم اتخاذ موقف حاسم من تصرفاته. لكنه أكد في الوقت ذاته أن يد السعودية ممدودة للتعاون مع دول المنطقة لتعزيز التنمية بما في ذلك الشعب الإيراني، وقال «ستظلُ يدُ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ دائماً ممدودةً للتعاونِ والتحاورِ معَ دولِ المنطقةِ والعالمِ في كلِ ما من شأنه تعزيزُ التنميةِ والازدهارِ وتحقيقِ السلامِ الدائمِ لدولِ وشعوبِ المنطقةِ بما في ذلك الشعبُ الإيراني».

وانطلقت أعمال القمتين الخليجية والعربية في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس في قصر الصفا بمكة المكرمة. ولدى وصول قادة ورؤساء وفود الدول الخليجية والعربية، كان في استقبالهم خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

