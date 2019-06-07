واشنطن تمهل تركيا حتى 31 تموز للتخلي عن صفقة 'إس-400'

وجاء بيان البنتاغون الأمريكي في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس".

وكان رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، صرح بأن عملية تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" إلى تركيا ستبدأ خلال شهرين.



وقال تشيميزوف خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي "كل شيء على ما يرام، أعتقد، في غضون شهرين سنبدأ عملية التسليم (تسليم منظمومة "إس-400). لقد حصلنا على دفعة مسبقة… وتم إنتاج المعدات. بالإضافة إلى أنه أكملنا التدريب بالفعل".

كما قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قررت التوقف عن قبول أي طيارين أتراك إضافيين، يعتزمون القدوم إلى الولايات المتحدة للتدريب على طائرات مقاتلة من طراز F-35 في إشارة واضحة إلى النزاع المتصاعد بشأن خطط أنقرة ل شراء الدفاعات الجوية الروسية.



وبحسب وكالة رويترز، رجح المسؤولان الأمريكيان، اللذان تحدثا إلى إليها هذا الأسبوع شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إمكانية إلغاء القرار، ربما إذا غيرت تركيا خططها. وقالا إن القرار لم يطبق، حتى الآن، إلا على المجموعات القادمة من الطيارين الأتراك وطواقم الصيانة، الذين كانوا سيصلون عادة إلى الولايات المتحدة.