غداً.. اطلاق الخط التجريبي الاول لنقل المسافرين براً من بغداد الى ارمينيا

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "وزارة النقل، تعلن اطلاق الخط التجريبي الاول لنقل المسافرين باتجاه جمهوريه ارمينا يوم غد السبت، عبر حافلات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود".



واوضحت ان "هذه الخطوة تاتي تمهيداً لافتتاح خط نقل المسافرين براً من العاصمة بغداد الى جمهورية ارمينا والذي سيكون سبقا هامآ للمسافرين الذين يفضلون التنقل برآ".

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