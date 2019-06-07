حريق في مدينة العاب بواسط

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في اعشاب داخل مدينة العاب الكوت بمحافظة واسط، من دون وقوع اية خسائر".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تقوم باخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.