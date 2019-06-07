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عمليات بغداد تقبض على احد المطلوبين بجريمة سبايكر شمال العاصمة

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وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "قوة من اللواء 42 الفرقة الحادية عشر، تمكنت من القاء القبض على احد المطلوبين بجريمة سبايكر في سيطرة الاقواس ضمن قاطع الراشدية".

يذكر أن تنظيم "داعش" أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة "سبايكر" الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف حزيران 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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