عمليات بغداد تقبض على احد المطلوبين بجريمة سبايكر شمال العاصمة

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "قوة من اللواء 42 الفرقة الحادية عشر، تمكنت من القاء القبض على احد المطلوبين بجريمة سبايكر في سيطرة الاقواس ضمن قاطع الراشدية".

يذكر أن تنظيم "داعش" أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة "سبايكر" الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف حزيران 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.