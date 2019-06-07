



واضافوا ان الشط تتجمع به النفايات، مطالبين بالاسراع في حل هذه المشكلة خدمه للصالح العام.





وخاطب الناشطون محافظ النجف واعضاء مجلس المحافظة والنائب الأول للمحافظ ومدير عام دائرة الري في المحافظة بالتدخل وانقاذ (شط الكوفة) من كارثة بيئية كبيرة بما تسمى (الشنبلان) وانتشاره بكثرة خيالية في النهر.واضافوا ان الشط تتجمع به النفايات، مطالبين بالاسراع في حل هذه المشكلة خدمه للصالح العام.

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كانت هذه تفاصيل خبر مناشدة الى حكومة النجف لانقاذ شط الكوفة 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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