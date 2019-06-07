القبض على أحد المتهمين بعمليات الخطف والابتزاز في الانبار

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 8 وبالتعاون مع استخبارات لواء 30 واثر معلومات استخبارية دقيقة، القت القبض على أحد المتهمين بجرائم الخطف والابتزاز".



واوضحت أن "عملية القبض تمت بعد إيقاع المتهم بكمين محكم نصب له في منطقة البو حردان بالقائم بالانبار، حيث تم تسليمه للجهة المختصة ليحال إلى القضاء وفق احكام المادة 423".



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