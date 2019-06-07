انقاذ شخص حاول الانتحار من اعلى جسر في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "النجدة النهرية انقذت شخصا قام برمي نفسه من اعلى جسر المثنى من جهة الرصافة ببغداد بدافع الانتحار".

واضاف انه "تم انتشاله وانقاذ حياته واجراء الاسعافات الاولية له وتسليمه اجراءات اصولية".



يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.