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انقاذ شخص حاول الانتحار من اعلى جسر في بغداد

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "النجدة النهرية انقذت شخصا قام برمي نفسه من اعلى جسر المثنى من جهة الرصافة ببغداد بدافع الانتحار".

واضاف انه "تم انتشاله وانقاذ حياته واجراء الاسعافات الاولية له وتسليمه اجراءات اصولية".


يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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