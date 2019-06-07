مهلة أمريكية لتركيا للتراجع عن صفقة صواريخ إس-400

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الجمعة، أنها تعطي تركيا مهلة حتى نهاية شهر يوليو/تموز المقبل للعدول عن شراء منظومة الصواريخ الروسية من نوع إس-400.

وقالت ألين لورد مساعدة وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، إنه في حال لم تتخل تركيا بحلول 31 يوليو/تموز المقبل عن شراء نظام إس-400، فإن الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليا في الولايات المتحدة على طائرات إف-35 سيطردون، وستلغى عقود الباطن الممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات إف-35.

وخلال الأسبابيع الماضية، تشهد العلاقة بين واشنطن وأنقرة توترات بعد إصرار الأخيرة على شراء منظومة «إس ـ400» الدفاعية الروسية، والتي ترى فيها الإدارة الأمريكية تهديدا لمقاتلات «إف - 35» التي تعتزم تركيا شراءها أيضا.

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وترى واشنطن أنه من المستحيل أن تمتلك أنقرة المنظومة الروسية والمقاتلات الأمريكية معا، ولهذا السبب، سبق وأن هددت بفرض عقوبات على تركيا.

وفي تصريحات إعلامية، قال مسؤولان أمريكيان: إن واشنطن علقت استقبال طيارين أتراك إضافيين لتدريبهم على مقاتلات "إف ـ 35".

ولم يوضح المسؤولان اللذان فضلا عدم الكشف عن هويتهما، إن كان القرار يعني السير قدما نحو وقف تدريب الطيارين الأتراك بشكل كامل، لكنهما تركا الباب مفتوحا أمام العدول عن القرار في حال تراجعت أنقرة عن خطط شراء المنظومة الروسية.



