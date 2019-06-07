بولتون: على نظام طهران التوقف عن ممارسة الإرهاب

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن إيران تنفق أموالها على تمويل الإرهاب المتنقل ويجب على نظام طهران التوقف عن ممارسة الإرهاب.

وأضاف بولتون، في تدوينة عبر حسابه على "تويتر"، أن ممارسة إيران للإرهاب يزيد من مشاكلها الاقتصادية، والوضع سوف يذهب من سيئ لأسوأ.

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى النظام فرصة لمستقبل أفضل، لكن على النظام أن ينهي ممارسة الارهاب التي دأب عليها خلال ٤٠ عاما.

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ويأتي تعقيب بولتون بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران، وشبكة واسعة من الشركات المتعاونة معها.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة بدءًا من الجمعة، تستهدف قطاع البتروكيماويات الإيراني، بما في ذلك أضخم مجموعة بتروكيماويات قابضة في البلاد وذلك لدعمها المالي للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب البيان، تستهدف العقوبات الأمريكية 39 شركة بتروكيماويات تابعة ووكلاء بيع في دول أجنبية.

وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة: "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري".

وعاودت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني على إيران بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الربيع الماضي، من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست بهدف كبح برنامج طهران النووي.