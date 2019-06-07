قرقاش: الحوار يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني

شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش على ضرورة استمرار الحوار في السودان للوصول لاتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن الإمارات تتابع بقلق واهتمام بالغ تطورات الأحداث في البلد الشقيق.

وقال الدكتور أنور قرقاش، في تصريحات على هامش مؤتمر جلوبسيك الأمني بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا، الجمعة: "نأمل في تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى الأطراف السودانية كافة بما يحفظ أمن السودان واستقراره".

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية السياسية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات شعب السودان في مستقبل أفضل يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية، وينقل البلاد لمرحلة جديدة بعد تخلصه من النظام الديكتاتوري الذي حكم السودان بتحالف البشير والإخوان.

وأعرب الدكتور أنور قرقاش عن تأييده لدعوة الحكومة لإجراء تحقيق عادل ونزيه للأحداث الأليمة التي ذهب ضحيتها العشرات من أفراد الشعب في "ساحة الاعتصام".

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والإثنين الماضي، شكل النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود، لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وكشف المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن ملابسات العملية الأمنية بمنطقة كولومبيا التي استهدفت بؤرة "خطرة"، مجددا دعوته للتفاوض مرة أخرى.

وأعرب المجلس، في بيان، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الخرطوم جراء محاولة بعض المطلوبين أمنيا اختراق اعتصام عند مقر القيادة، مؤكدا حرصه التام على أمن الوطن وسلامة السودانيين.

وذكر البيان أن قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة السودانية نفذت عملية مشتركة لتنظيف بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل بمنطقة كولمبيا.

وأوضح البيان أنه أثناء تنفيذ الحملة الأمنية احتمى بعض المطلوبين بميدان الاعتصام وجرى ملاحقتهم، ما أدى لوقوع خسائر وإصابات.