رئيس الوزراء الأثيوبي يدعو الى انتقال ديموقراطي "سريع" في السودان

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رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي احمد

دعا رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي احمد الذي يزور الخرطوم الجمعة في إطار وساطة بين المجلس العسكري الحاكم وحركة الاحتجاج، الى انتقال ديموقراطي "سريع" في السودان.

وقال احمد في بيان "يجب ان يتحلى الجيش والشعب والقوى السياسية بالشجاعة والمسؤولية باتخاذ خطوات سريعة نحو فترة انتقالية ديموقراطية وتوافقية في البلد".