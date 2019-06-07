انت الان تتابع تسليم تركيا نظام اس-400 الصاروخي يبدأ في غضون شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اس-400

قال سيرغي تشيميزوف رئيس مجلس ادارة مجمع روستيك الصناعي العسكري الروسي الجمعة، إن تسليم نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي من نوع اس-400 لتركيا سيبدأ "في غضون شهرين".

وأوضح في مقابلة مع قناة ان تي في، على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، "كل شيء يسير بشكل منظم، أعتقد أننا سنبدأ في غضون شهرين التسليم".

وأضاف "تم دفع المبلغ المسبق وتسجيل القرض وصنع المعدات. وعلاوة على ذلك أنهينا عمليات تدريب" العسكريين الاتراك الذين سيستخدمون هذا النظام الصاروخي للدفاع الجوي.

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وشكلت رغبة تركيا في شراء نظام اس-400 الروسي مصدر توتر بين أنقرة وواشنطن حليفتها في الحلف الاطلسي.

ويخشى الجيش الاميركي أن يتمكن النظام الروسي من الاطلاع على الأسرار التكنولوجية لطائراته العسكرية الاحدث اف-35 التي تعاقدت انقرة على شراء عدد كبير منها.

لكن رغم ضغوط واشنطن فقد كرر الرئيس التركي رجب اردوغان هذا الاسبوع أنه "لا مجال للتراجع" عن صفقة النظام الروسي.