الان تتابع السودان.. اعتقال قيادي في “قوى الحرية والتغيير” بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 5 دقائق - 9:26 م, 7 يونيو 2019 م التعليقات: 0 قالت مصادر في تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان إن قوات الأمن احتجزت أحد قادته اليوم الجمعة بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يزور الخرطوم للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد.

وكان محمد عصمت ضمن وفد تحالف المعارضة الرئيسي الذي أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

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