“خدعة إيرانية”.. الكشف عن معلومات استخبارية أدت إلى إرسال أمريكا قوات إضافية إلى الخليج

جدة - عمرو شويل قدم مسؤول عسكري أمريكي تفاصيل جديدة عن المعلومات الاستخبارية التي أدت إلى إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الخليج الشهر الماضي، وفقا لقناة الحرة الأمريكية.

وقال المسؤول لشبكة “ABC” الأمريكية، التي لم تفصح عن هويته إن “ادعاء طهران بأن الصواريخ نشرت لأغراض دفاعية هو ادعاء غير منطقي”، مؤكداً أن نشر الصواريخ على قوارب خشبية في أرجاء الخليج، كان الغرض منه منح إيران “قدرات هجومية خفية”.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال في مقابلة مع شبكة “ABC” الأحد الماضي، إن الغرض من نشر الصواريخ دفاعي محض، وأضاف أن “وضع صواريخ على متن قواربنا هو أمر مختلف عن تفجير سفينة”.

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وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي أن “زورقين محملين بالصواريخ أبحرا من ميناء جاسك لمسافة تقدر بنحو 200 ميل في المياه الإقليمية الإيرانية شرقا باتجاه ميناء تشابهار، بينما تمت تغطية منصتي الإطلاق خشية اكتشافهما”.

ولفت المسؤول إلى أن الغرض من نشر الصواريخ على متن زوارق مدنية هو نقلها إلى أي مكان في الخليج من دون لفت الأنظار، مؤكداً أن إيران تمتلك نحو 2000 صاروخ عابر على امتداد سواحلها معدة لأغراض هجومية.