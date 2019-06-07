الان تتابع أمريكا تمنح تركيا مهلة حتى 31 يوليو للعدول عن صفقة صواريخ S-400 الروسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 33 دقيقة - 8:59 م, 7 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية منح تركيا مهلةً حتى 31 يوليو للعدول عن صفقة صواريخ S-400 الروسية.

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