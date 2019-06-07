الان تتابع مصرع 17 من ميليشا الحوثي في غارة لمقاتلات التحالف بالقرب من “عبس” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:21 م, 7 يونيو 2019 م التعليقات: 0 مكة الخليج 365 حجب العصيمي لقي 17 مسلحا من مليشيات الحوثي الموالية لإيران مصرعهم في غارة لمقاتلات التحالف العربي بالقرب من مديرية “عبس” بمحافظة “حجّة” شمالي اليمن.

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