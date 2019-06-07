الان تتابع السودان.. المجلس العسكري يرحب ببيان رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن الوساطة لحل الأزمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 رحب المجلس العسكري الانتقالي السوداني، ببيان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشأن الوساطة لحل الأزمة. وقال في بيان له اليوم الجمعة، إن المجلس العسكري منفتح للتفاوض وجاهز للتوصل لاتفاق في أي وقت.

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