الان تتابع الإمارات: نؤيد دعوة الحكومة السودانية لإجراء تحقيق عادل ونزيه لـ”أحداث الاعتصام” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور رقاش، إن الإمارات تتابع بقلق واهتمام بالغ تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة. وأضاف: “نؤيد دعوة الحكومة السودانية لإجراء تحقيق عادل ونزيه للأحداث الأليمة التي ذهب ضحيتها العشرات من أفراد الشعب في ساحة الاعتصام”. وتابع: “نتطلع إلى مستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية، وينقل بالسودان إلى مرحلة جديدة بعد تخلصه من النظام الدكتاتوري الذي حكم السودان بتحالف البشير والإخوان”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات: نؤيد دعوة الحكومة السودانية لإجراء تحقيق عادل ونزيه لـ”أحداث الاعتصام” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.