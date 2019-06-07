الان تتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: يجب إنهاء حكم النظام الإيراني الإرهابي الذي دام 40 عاما والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:43 م, 7 يونيو 2019 م التعليقات: 0 قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، بولتون، إنه يجب إنهاء حكم النظام الإيراني الإرهابي الذي دام 40 عاما. وأضاف أن إيران ترعى وتمول الإرهاب، وهو ما أسفر عن مشاكل اقتصادية خطيرة.

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