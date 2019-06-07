رسميًا.. ماي تتنحى عن منصب رئيس حزب المحافظين الحاكم

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

قدمت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، اليوم، استقالتها من منصب رئاسة حزب المحافظين الحاكم تمهيدًا لإختيار زعيم جديد بعد استقالتها قبل أسبوعين من الآن.

وستبقى “ماي”، رئيسة للوزراء إلى حين اختيار الحزب زعيمًا جديدًا قبل شهر أغسطس المقبل.

ويعد وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، أبرز المرشحين الأحد عشر المتنافسين لتولي المنصب.