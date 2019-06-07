"سي إن إن": السعودية تبني برنامجا سريا للصواريخ الباليستية

كتب: وكالات
ذكرت تقارير إخبارية، أن المملكة العربية السعودية تعمل على تطوير برنامج سري للصواريخ الباليستية بالتعاون مع الصين.
ونقلت "العربية" عن "سي إن إن" الأمريكية، أنها بحوزتها ثلاثة مصادر مختلفة بينت أن السعودية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تطوير البنية التحتية لإنتاج الصواريخ والتقنية الخاصة بها.
وقالت "سي إن إن"، إن الحكومة الأمريكية حصلت على معلومات استخباراتية تؤكد المشروع الباليستي السري السعودي، إلا أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أخفته عن الكونجرس، وفق ما أوردت "سي إن إن".
وفي الوقت الذي لم تعلق...
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