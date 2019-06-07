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أمريكا تفرض عقوبات على 39 شركة إيرانية ووكلاء لها بدول أجنبية

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على أكبر الشركات البتروكيماوية القابضة في إيران وشبكة واسعة من وكلائها.

وذكرت الوزارة الأمريكية -في بيان أوردته قناة (الحرة) الإخبارية- أن العقوبات الجديدة تستهدف أكبر الشركات البتروكيماوية القابضة وأكثرها أرباحا في الجمهورية الإسلامية بسبب ضلوعها في تمويل أنشطة الحرس الثوري.

وأضاف البيان أن العقوبات تستهدف أيضا 39 شركة ووكلاء خارج إيران تابعين لشركة "الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية".

كانت واشنطن قد فرضت حزمة جديدة من العقوبات على طهران والتي ردت عليها الأخيرة...

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