تفاصيل استعدادات "التعليم" قبل امتحانات الثانوية: زيادة أعداد العصا الإلكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإجراءات التي جرى اتخاذها للإعداد لعقد امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، والتي تنطلق غداً السبت 8 يونيو 2019 وتستمر حتى الأربعاء 3 يوليو 2019.
وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة أنهت استعداداتها لعقد الامتحانات بجميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، مؤكدًا حرص الوزارة على توضيح كل الإجراءات التي اتخذتها أمام الرأي العام.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم...
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