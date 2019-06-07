مصادر أمنية لـ LBC: الموقوفون بتحقيقات العملية الارهابية في طرابلس وصل الى 26

أكدت مصادر أمنية لقناة "LBC" أن "عدد الموقوفين في تحقيقات العملية الارهابية في ​طرابلس​ وصل الى 26 موقوفاً وذلك للتأكد من طبيعة علاقتهم بالارهابي عبد الرحمن مبسوط"، مشيرةً الى أن "ليس كل موقوف متورط حكماً في العملية".

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