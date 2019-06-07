أكدت مصادر قناة "LBC" أن "زيارة وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ الى ​دار الفتوى​ يوم الاثنين تتجاوز اطار المعايدة ب​عيد الفطر​، بل إن بعض التصريحات التي استخدمت من دار الفتوى لن تمر مرور الكرام"، مشيرةً الى أن "زيارة جريصاتي لدرا الفتوى لن تكون زيارة تبرير او توضيح لبعض المواقف".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: بعض التصريحات التي استخدمت من دار الفتوى لن تمر مرور الكرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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