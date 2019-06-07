أكدت مصادر ​بعبدا​ لقناة "LBC" أن "الأزمة مع ​تيار المستقبل​ تتوجه نحو الإنحسار"، مشيرةً الى ان "وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ سيزور ​دار الفتوى​ يوم الإثنين".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بعبدا لـ LBC: الازمة مع المستقبل تنحسر وجريصاتي سيزور دار الفتوى الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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