أكدت مصادر "المستقبل" لقناة "LBC" أنه "يجب على ​مجلس الوزراء​ ان يلعب دوره كاملا، والخلافات مع "​التيار الوطني الحر​" قابلة للحل عندما تقوم المؤسسات بدورها لا سيما مجلس الوزراء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المستقبل لـ LBC: الخلافات مع التيار الوطني قابلة للحل عندما تقوم كل مؤسسة بدورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.