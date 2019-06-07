أكدت مصادر ​دار الإفتاء​ لقناة "LBC" أن "الدار لكل اللبنانيين والمواقف على منبرها تمثل صاحبها فقط ولا تمثل ​دار الافتاء​ أو مفتي ​الجمهورية​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر دار الإفتاء لـ LBC: المواقف على منبر الدار تمثل أصحابها فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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