لفت السفير ​اليونان​ي في ​لبنان​ فرانسيسكوس فاروس إلى أن "المهرجان اليوناني في جبيل هو فرصة لنظهر اليونان للبنان وليرى ​اللبنانيون​ اليونان ويتعرفون عليه عن قرب ولدينا علاقات جيدة مع لبنان ونأمل ان نطورها".

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كانت هذه تفاصيل خبر السفير اليوناني: ولدينا علاقات جيدة مع لبنان ونأمل ان نطورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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