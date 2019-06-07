الرئيس عون استقبل عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ البرازيلي

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في مجلس الشيوخ البرازيلي السيّد Nelson Trad Filho على رأس وفد مرافق.

كما التقى الرئيس عون النائب في البرلمان السويدي من اصل لبناني روجيه حداد، وبحث معه اوضاع الجالية اللبنانية في السويد وآفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيدها.

واستقبل الرئيس عون وفداً برازيلياً برئاسة عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في المجلس السيناتور نيلسون طراد فيلهو Nilson Trad Filho، ضم عدداً من الوزراء والنواب البرازيليين المتحدرين من اصل لبناني.

وشدد السيناتور طراد على سروره البالغ لتواجده في لبنان، مشيراً الى احتفاظه بالتقاليد اللبنانية التي اكتسبها من عائلته وبالاخص من جدّه الذي شغل منصب القنصل الفخري للبنان في البرازيل حتى وفاته. وتوجه للرئيس عون وللبنان بالتهنئة على اعمال مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي لاقى ترحيباً كبيراً في البرازيل وتحديداً في مجلس النواب، وابدى الدعم الكامل لفكرة الرئيس عون انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار".