روكز: نعم للعدالة ولا للعفو ولتسريع المحاكمات والتعويض عمن تثبت براءتهم

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​شامل روكز​ في حديث تلفزيوني أن "مفهوم ​العفو العام​ هو عكس العدالة ونعم للعدالة ولا للعفو"، متسائلا: "أين حق الشهداء وأهالي الضحايا إذا جرى عفو عام؟ وكيف تعطي المجرمين عفو؟"، مشيراً إلى "انني تقدمت باقتراح قانون يقوم بتسريع المحاكمات والتعويض لمن تثبت براءتهم".

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