الصايغ عن صورة الجميل-باسيل: الموضوع أخذ حجمًا أكبر من ما يستحقه

أكّد نائب رئيس ​حزب الكتائب​ ​سليم الصايغ​، حول الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تجمع النائب ​نديم الجميل​ برئيس حزب ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​، أنه "ليس هناك من حوار سياسي مع التيار الوطني الحر، لكن في المناسبات كل الناس تتحدث مع بعضها".

وشدد الصايغ، في حديث تلفزيوني، على أن "الكتائب حزب قائم وله شرعيته وقراراته"، موضحًا "أننا نؤكد على مبادئنا في موضوع سيادة الوطن"، مضيفًا: "موضوع الصورة التي تجمع الجميل وباسيل أخذ حجمًا أكبر من ما يستحقه".