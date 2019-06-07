الاتحاد الافريقي: لا بد من إجراءات لبناء الثقة بين الجهات السودانية

أكّد مبعوث الاتحاد الإفريقي لدى ​السودان​ لقناة "​سكاي نيوز​ عربية" أن "اجتماعات اليوم تناولت سبل إعادة المفاوضات التي تعثرت"، مشيرًا إلى أن "المجلس العسكري تفاعل بشكل جيد مع مقترحات الاتحاد الإفريقي".

ولفت المبعوث إلى أنه "ليس هناك رفض من قوى الحرية والتغيير مبدئيًا للعودة للحوار"، موضحًا أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد سيكون لها تأثير إيجابي على المسار السياسي في السودان".

وكشف "أننا اقترحنا العودة للمفاوضات والتركيز على القضايا العالقة لأنه لا بد من إجراءات لبناء الثقة بين الجهات السودانية".