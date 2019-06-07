وزير المالية التركي: نسب التضخم والفائدة ستتراجع بشكل كبير

أكّد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق أن "نسب التضخم والفائدة ستتراجع في البلاد بشكل كبير قبل حلول شهر تشرين الأول".

جاء ذلك في خطاب ألقاه ألبيراق أمام حشد من أنصار ​حزب العدالة والتنمية​ الحاكم، خلال زيارة أجراها إلى ولاية طرابزون شمال شرق ​تركيا​.

وأوضح البيراق أن "حزمة التدابير التي اتخذتها وزارة الخزانة والمالية حيال مكافحة التضخم في تركيا، أثمرت عن نتائج إيجابية"، لافتًا إلى أنه "بعد أن اتخذنا التدابير اللازمة لمكافحة التضخم، بدأت نسب التضخم بالتراجع من 25 بالمئة، إلى حدود 18 بالمئة، وأؤكد أن هذه النسبة ستتراجع إلى ما دون 10 بالمئة خلال فترة أقصاها أكتوبر القادم".

وأضاف أن "خزينة الدولة حققت فائضًا خلال الفترة القادمة، و​الاقتصاد​ بشكل عام في تحسن ملحوظ، ولم يبقى أمامنا سوى مكافحة التضخم واسعار الفائدة، وسنعمل خلال الفترة القادمة على مكافحة التضخم والفائدة".