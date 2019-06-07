رويترز: اعتقال قيادي في "قوى الحرية والتغيير" بعد لقائه رئيس وزراء إثيوبيا

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بأن "​الأمن​ ​السوداني​ اعتقل رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت عقب مشاركته ضمن وفد تحالف "​قوى الحرية والتغيير​" المعارض في اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد".

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