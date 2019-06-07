الجيش الإسرائيلي: إحباط تهريب متفجرات لصالح حماس من غزة إلى سيناء

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن جهاز الأمن العام في "الشاباك" أحبط محاولة نقل مواد من أجل صنع قذائف صاروخية لصالح حركة حماس إلى شواطئ سيناء المصرية
ولفت أدرعي إلى أن "الجيش اعتقل ٤ مشتبه فيهم على متن قاربيْن فلسطينييْن كانوا في طريقهم من غزة باتجاه شواطئ سيناء المصرية"، مشيرًا إلى أن "ذلك يأتي في إطار محاولة لتهريب ٢٤ حاوية تحتوي على مواد الفيبر جلاس التي تستخدمها حماس لإنتاج الصواريخ".
ونقل أدرعي على لسان قائد الجبهة البحرية الجنوبية الإسرائيلية، العميد يوفال أيالون: "نضع حدودًا واضحة في المنطقة البحرية في مقابل قطاع غزة، تسمح للصيادين الأبرياء العمل لكسب رزقهم، وفِي المقابل منع محاولات المنظمات الإرهابية لتهديد مواطني إسرائيل في المجال البحري".
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