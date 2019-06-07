البيت الأبيض: أمير قطر يزور واشنطن في التاسع من تموز

أعلن ​البيت الأبيض​ أن "​أمير قطر​، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سوف يزور ​واشنطن​ في التاسع من شهر تموز المقبل"، مشيراً إلى أنه "ستستند الزيارة إلى الشراكة الطويلة الأمد بين ​الولايات المتحدة​ وقطر، وستعزز بشكل أكبر علاقاتنا الاقتصادية والأمنية الكبيرة بالفعل ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان التطورات الإقليمية، والتعاون الأمني الثنائي، وقضايا ​مكافحة الإرهاب​".

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