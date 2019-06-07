أكد وزير التجارة و​الصناعة​ الروسي ​دينيس مانتوروف​ أن "مناقشة إمداد مصر ب​الطائرات الروسية​ ممكنة بعد عودة "رحلات الشارتر" الروسية إلى مصر"، مشيراً إلى أنه "بالنسبة إلى الطيران، لم نناقش الأمر هذه المرة، لكننا نتطلع إلى العودة إلى هذه القضية عندما تعود رحلات الشارتر وفي الواقع، اتفقنا نحن والشركاء المصريون على العودة إلى هذه القضية مجددا وأتوقع ذلك في المستقبل القريب، لكنه يعتمد على العديد من العوامل"، منوهاً أن "هذا يمكن أن يحدث قبل نهاية عام 2019".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصناعة الروسي: سنناقش توريد الطائرات لمصر بعد استئناف "رحلات الشارتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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