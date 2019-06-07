وزير اقتصاد فلسطين: نعيش أزمة مالية كبيرة واضطررنا للاقتراض من المصارف

لفت وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي إلى "إننا أجرينا لقاءات مثمرة مع المسؤولين الروس على هامش منتدى سان بطرسبورغ"، مشيراً إلى "اننا طلبنا من المسؤولين الروس تسهيل استيراد السلع الروسية إلى فلسطين دون وساطة".
وأشار إلى "إننا نأمل باستيراد النفط الروسي ولكن المشكلة تكمن باحتكار إسرائيل لهذه السوق"، لافتاً إلى أن "موقف القيادة الفلسطينية واضح ويرفض صفقة القرن"، مضيفاً: "قرارات واشنطن بشأن القدس والجولان غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي".
واضاف: "فلسطين ترفض المشاركة في ورشة البحرين وتعتبرها غير شرعية"، مشيراً إلى "أننا نأمل من الدول العربية تفعيل شبكة الأمان المالية بقيمة 100 مليون دولار"، لافتاً إلى "أننا نشكر دولة قطر على مساعداتها المالية ونحن نعيش أزمة مالية كبيرة واضطررنا للاقتراض من المصارف".
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