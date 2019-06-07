وزير اقتصاد فلسطين: نعيش أزمة مالية كبيرة واضطررنا للاقتراض من المصارف

لفت وزير الاقتصاد ال​فلسطين​ي خالد العسيلي إلى "إننا أجرينا لقاءات مثمرة مع المسؤولين الروس على هامش منتدى ​سان بطرسبورغ​"، مشيراً إلى "اننا طلبنا من المسؤولين الروس تسهيل استيراد السلع الروسية إلى فلسطين دون وساطة".

وأشار إلى "إننا نأمل باستيراد ​النفط​ الروسي ولكن المشكلة تكمن باحتكار ​إسرائيل​ لهذه السوق"، لافتاً إلى أن "موقف ​القيادة​ الفلسطينية واضح ويرفض ​صفقة القرن​"، مضيفاً: "قرارات ​واشنطن​ بشأن ​القدس​ والجولان غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي".

واضاف: "فلسطين ترفض المشاركة في ورشة ​البحرين​ وتعتبرها غير شرعية"، مشيراً إلى "أننا نأمل من ​الدول العربية​ تفعيل شبكة الأمان المالية بقيمة 100 مليون ​دولار​"، لافتاً إلى "أننا نشكر دولة قطر على مساعداتها المالية ونحن نعيش أزمة مالية كبيرة واضطررنا للاقتراض من ​المصارف​".