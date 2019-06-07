الجديد: وزير الزراعة وقع قرارا بإدخال أطنان من الأرز المسرطن إلى لبنان

كشفت قناة "الجديد" أن "وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ وقع قرارا بإدخال 25 طنًا من ​الأرز​ المسرطن إلى ​لبنان​"، مشيرة الى أن "​السلطات الأردنية​ كانت قد رفضت إدخالها في وقت سابق إلى أسواقها".

من جهته أوضح اللقيس أن "هناك قرارا اتخذ بإعادة النظر بالمعايير التي يتم على اساسها دخول الارز لانها كان معايير مشددة جدا"، مؤكدا انه "لا يوجد اية اهداف شخصية من ادخال هذه الاصناف من الأرز".

بدوره أكد رئيس ​جمعية المستهلك​ ​زهير برو​ أن "دخول الأرز المسرطن الى السوق اللبناني هو جريمة واضحة".