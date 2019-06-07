بولتون: إنفاق إيران لأموالها على دعم الإرهاب سيزيد من سوء وضعها الاقتصادي

اكد مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​​جون بولتون​ أن "إنفاق ​إيران​ لأموالها على دعم ​الإرهاب​ سيزيد من سوء وضعها الاقتصادي".

وكانت ​وزارة الخزانة الأميركية​ قد أعلنت عن "فرض عقوبات جديدة على إيران"، موضحةً أن "العقوبات ​الجديدة​ تستهدف شركات إيرانية للبتروكيماويات وذلك بسبب ضلوعها في تمويل أنشطة ​الحرس الثوري​"، مضيفةً: " ​العقوبات الأميركية​ تستهدف 39 شركة بتروكيماويات تابعة لإيران إضافة لوكلاء لها في دول أجنبية".

فيما أعلن وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ أن "​وزارة الخزانة الاميركية​ فرضت عقوبات على القطاع البتروكيميائي الإيراني الذي يمول الحرس الثوري ال​ايران​ي"، مشيراً إلى "استمرار تشديد الضغوط على ​النظام الإيراني​ مستمر حتى اليوم"، لافتاً إلى أن "​الولايات المتحدة​ ستحرم ايران من الأموال التي تحتاجها لزعزعة الاستقرار في ​الشرق الأوسط​".