أفادت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، بأن "مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص، السوري عمر عبدالله العتر لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة في بلدة عرسال خلال العام 2014، ولارتباطه بمجموعة "أشبال الخلافة" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتي عملت في تلك الفترة على استقطاب الشبان من خلال الاجتماعات التحريضية والخطب التي تمحور موضوعها حول تكفير الجيش اللبناني والتحريض ضده، كما أنّ الشخص المذكور كان يشجع الشبان على القيام بعمليات انتحارية، وأبدى استعداده للقيام بعملية من هذا النوع".
ولفتت إلى "أنها أحالت على القضاء المختص المدعو علي أحمد الزعبي والسوريَّين عبد أحمد علي الجذع ومحمود عجاج العلي، لتشكيلهم خلية تعمل على نقل العملة المزورة وترويجها في عدة مناطق لبنانية، وذلك عبر أحد أبرز مروجي العملة المزورة في بلدة بريتال".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: إحالة سوري على القضاء المختص لانتمائه إلى مجموعة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.