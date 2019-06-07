ظريف: صواريخنا غير مصممة للتسلح النووي الذي لا نسعى إليه أساساً

لفت وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ إلى أن "​واشنطن​ خرقت قرار ​مجلس الأمن​ رقم 2231 بخروجها من ​الاتفاق النووي​ وحلفاؤها يخرقون محتوى القرار"، مشيراً إلى أن "قرار مجلس الأمن يطلب من ​إيران​ ولا يمنعها من إجراء أي نشاط متعلق ب​الصواريخ​ الباليستية"، مؤكداً أن "صواريخنا غير مصممة للتسلح النووي الذي لا نسعى إليه أساساً".

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