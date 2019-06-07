أكّد رئيس شركة روس تيخ الروسية أنه "تم تصنيع ​منظومة​ ​صواريخ​ أس 400 الخاصة ب​تركيا​ وستسلم لأنقرة في غضون شهرين"، مشيرًا إلى أنه "تم الانتهاء من تدريب العسكريين الأتراك على استخدام المنظومة".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس شركة روس تيخ الروسية: سنسلم منظومة أس 400 لتركيا في غضون شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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