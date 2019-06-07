جامعة الأزهر تستأنف امتحانات الفصل الدراسي الثاني غداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نفي الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول مد إجازة عيد الفطر المبارك بالجامعات والمعاهد.

وأكد في تصريحات صحفية- أن ذلك محض شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن أعمال الامتحانات والكنترولات بجميع فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم، تستأنف بدءا من غد السبت الموافق ٨ يونيو ٢٠١٩، وفق الجداول المعلنة مسبقا بالجامعات والمعاهد.

وأهابت الجامعة- في بيان لها اليوم- بمنتسبيها وأبنائها من الطلاب والطالبات ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع في كل ما يتعلق بالجامعة بالمصادر الرسمية في الحصول على المعلومات والأخبار.