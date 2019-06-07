الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفا و600 ميجاوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس الخميس، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الجمعة 24 ألفا و600 ميجاوات، مقابل 24 ألفا و500 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 20 ألف ميجاوات.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

كما فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.