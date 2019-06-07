التعليم: فريق لرصد المواقع التي تستعد للإخلال بأعمال امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب شهادة الثانوية العامة من خطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا، أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه.

وأكدت الوزارة - في بيان الجمعة- أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق غدا السبت، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان.

كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

وأوضحت أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني لرصد المواقع والصفحات الإلكترونية التي تستعد للإخلال بأعمال الامتحان، وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تتبعها وغلق الحساب الإلكتروني الخاص بها قبل موعد انعقاد الامتحانات بفترة كافية، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضافت الوزارة أنه تم زيادة أعداد العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان وخاصة باللجان ذات الكثافات الطلابية المرتفعة، مع مراعاة زيادة عدد أعضاء الأمن باللجان خاصةً باللجان التي شهدت توترًا بامتحانات العام السابق.

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وأشارت إلى أنه تم إعادة تنظيم أعمال الندب لأعمال امتحانات الثانوية العامة لفئات (المراقبين – الملاحظين – المعاونين – أعضاء الأمن- عضو لجنة الإدارة- عضو الشئون القانونية) بحيث يكون الندب لتلك الفئات من داخل المحافظة التي يعملون بها على أن يكون خارج الإدارة التعليمية التابعين لها، مع استمرار العمل بالندب خارج المحافظة للجان التي شهدت بعض أحداث شغب العام الماضي والتي تم تحديدها عن طريق لجان الإدارة.

وأوضحت أنه تم التنسيق مع وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين، من أجل تشكيل لجنة عليا للأزمات بكل محافظة، برئاسة المحافظ أو من يفوضه، للعمل على وضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات بالمحافظة.

وذكرت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الطلاب الذين تقدموا بطلبات تحويل من مدارسهم ومحافظاتهم بعد انتهاء المواعيد المحددة للتحويل، وبصفة خاصة بمحافظات كفر الشيخ، وسوهاج، وأسيوط، وقد تم إحالة الكشوف الواردة ببيان التحويلات المشار إليها إلى الإدارة العامة للشئون القانونية لمراجعة إجراءات التحويل من الناحية القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ولفتت إلى أنه تم متابعة انتهاء المديريات التعليمية من عقد بروتوكولات التعاون مع مديريات الأمن بالمحافظات لتكثيف عدد الدوريات الراكبة أمام مقار لجان سير الامتحان، وتعزيز الإجراءات التأمينية للجان سير الامتحان من الخارج طوال فترة انعقاد الامتحانات.

وقالت إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز استراحات المبيت بما يليق ومكانة السادة المعلمين المنتدبين للمشاركة في أعمال الامتحانات للعام الحالي، واتخاذ إجراءات تحميل بيانات وصور جميع استراحات الجمهورية على موقع الوزارة بعناوينها، تسهيلاً على السادة الملاحظين ومقدري الدرجات في الوصول إلي أماكن الاستراحات.