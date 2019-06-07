المجني عليه مُسجل خطر| بالتفاصيل.. ملثمون يمزقون جسد مواطن بالمنصورة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

كشف مصدر أمني، تفاصيل واقعة إطلاق ملثمين أعيرة نارية من فرد خرطوش والاعتداء بالأسلحة البيضاء على مواطن في شارع قناة السويس بالمنصورة، والتي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لها اليوم الجمعة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المواطن الذي جرى الاعتداء عليه يدعى "إيهاب.ا"، مسجل شقي خطر، وكان محبوسًا على ذمة قضية شروع في قتل وخرج من الحبس بتاريخ 3 يونيو 2019، بعد التصالح مع أطراف الواقعة.

وأضاف أن المعتدى عليه دائم الخلافات ووقعت بينة وبين أحد المتهمين ويدعى "أحمد.ع.ح"، خلافات سابقة، على إثرها أحدث إصابة بالغة في وجهه ما دعا الأخير لترصده والانتقام منه.

وأوضح أن المتهمين ترصدوا المجني عليه وانتظروا مرره من شارع قناة السويس واستوقفوا السيارة التي كان يستقلها واعتدوا عليه بالضرب وأصابوه بطلق خرطوش في ساقه، وطعنات في أنحاء متفرقة من الجسم.

وأشار المصدر إلى أن المجني عليه جرى نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج للازم.

وتابع، أن جهود فريق البحث في قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة الرائد محمد مطر، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء عمار الجداوي، وأحمد أكرم وبإشراف العميد أحمد شوقي، توصلت لتحديد كافة المتهمين وجرى ضبط أحدهم، واعترف بتفاصيل الواقعة وأن هناك آخرين اشتركوا معه، وتواصل الأجهزة الأمنية البحث عنهم.

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعقيد طارق الشحات، مأمور قسم شرطة ثانٍ بالمنصورة، من إدارة شرطة النجدة، من بعض المواطنين بشارع قناة السويس بالمنصورة بإطلاق ملثمين أعيرة نارية في الهواء وتوقيف سيارة وإنزال صاحبها والاعتداء عليه بالضرب وبأسلحة بيضاء.

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انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ بالمنصورة بقيادة الرائد محمد مطر، رئيس المباحث، ومعاونيه النقبين أحمد أكرم وعمار الجداوي، إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن سيارة رقم "د ل ط 3576"، كان يستقلها أحد الأشخاص، وجرى إنزاله منها، والاعتداء عليه بطلق ناري "خرطوش"، وطعنات متفرقة بالجسم.

وأكد عدد من شهود العيان، أن أكثر من 3 ملثمين كانوا يستقلون سيارة، ووقفوا في شارع قناة السويس وفور مرور السيارة التي يستقلها الضحية، أطلقوا أعيرة نارية في الهواء لإرهاب المارة وأنزلوه وأصابوه في جسده.

وأضاف الشهود، أن المتهمين في الواقعة فور رؤيتهم لبعض المارة يصورونهم أطلقوا أعيرة نارية وفروا هاربين.

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