"على قد لحافك مد رجليك".. شريف مدكور يوجه رسالة للشباب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجه الإعلامي شريف مدكور، رسالة إلى الشباب الذي يسافر خلال إجازة عيد الفطر إلى بعض المجتمعات التي لا ينتمي إليها، قائلاً: "متروحش مكان أنت لا تنتمي إلي مجتمعها".

وقال في فيديو بثه اليوم الجمعة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "على سبيل المثال عندما تذهب إلى مراسي، فهذا المجتمع لا يمثلني، فأنا معنديش المقدرة ولا الفلوس اللي أقدر أروح فيها مراسي، ولا أقحم نفسي معاهم ولا أسكن في بيوت زيهم ولا عندي عربية زي عربياتهم ولا حياتي زي حياتهم وفي الأخر لا استطيع أن أكون وسطهم".

وتابع :"لو روحت هناك متتصورش حواليهم خاصة ولبسهم مختلف عن لبسنا، وتحط الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، أنت لا تنتمي لهذا المجتمع، ولما تنام وتحط راسك على المخده هتتعب".

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وأضاف: "على قد لحافك مد رجليك حتي في المصيف مش معنى كدة المجتمع دة وحش ولكن انت ليك تربية معينة والمجتمع الآخر له تربية".

وقال: "بشوف حاجات زي فورمة الساحل، وأماكن سهرات مش بتاعتهم خاصة للأولاد ودة بيتعب، لازم يكون عندك سلام نفسي وتكون مرتاح وراضي متخليش عنيك تتزغلل علشان هتتعب".

يشار إلى أن "مراسي"، واحد من أرقى المجتمعات العمرانية والمناطق السياحية وتقع في الساحل الشمالي على مقربة من مطاري العلمين وبرج العرب، ولها طبيعة خاصة في وجود الحفلات والسهرات، ويتراوح إيجار الفيلا في "مراسي"، بين 10 آلاف جنيه و30 ألفا لليوم الواحد، بينما يتراوح سعر تملك الفيلا بين 40 مليون جنيه و110 ملايين جنيه، بمتوسط سعر للمتر يصل إلى 104 آلاف جنيه، وفقاً للأسعار المعلنة من شركة "إعمار مصر للتنمية".